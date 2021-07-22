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Сборная Мексики в стартовом туре группового этапа Олимпийских игр в Токио одержала уверенную победу над Францией (4:1).

В составе мексиканской национальной команды голами отметились Вега, Кордова, Антуна и Агирре, а у французов единственный точный выстрел был записан на счет опытнейшего Жиньяка, реализовавшего пенальти.

Видео голов и обзор матча:

Мексика — Франция 4:1

Голы: Вега, 47, Кордова, 54, Антуна, 80, Агирре, 90+1 — Жиньяк, 69, с пенальти.

Мексика: Очоа — Санчес, Монтес, Васкес, Агирре — Родригес, Ромо, Кордова (Эскивель, 71) — Лайнес (Антуна, 71), Мартин (Агирре, 88), Вега (Альварадо, 84).

Франция: Бернардони — Мишлен, Калулу, Саньян, Каси (Бард, 90+1) — Саванье, Тусар (Бека Бека, 60) — Товен (Мбюко, 80), Ле Фе, Норден (Коло-Муани, 60) — Жиньяк.

Предупреждения: Вега — Мишлен, Каси.