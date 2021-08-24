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Товарищеская встреча состоится 8 сентября в Пльзене.

Сборная Чехии объявила свой состав на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022 против Беларуси и Бельгии, а также на товарищеский поединок с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В список вызванных футболистов главным тренером национальной команды Ярославом Шилгавым попали 20 игроков.

Состав сборной Чехии

Вратари: Томаш Вацлик (Олимпиакос, Греция), Филипп Нгуен (Словацко), Ондржей Коларж (Славия).

Защитники: Алеш Матею (Брешия, Италия), Владимир Цоуфал (Вест Хэм, Англия), Томаш Калас (Бристоль, Англия), Ян Борил, Ондржей Кудела, Давид Зима (все — Славия), Якуб Брабец, Милан Гавел (оба — Виктория).

Полузащитники: Антонин Барак (Верона, Италия), Алекс Крал (Спартак, Россия), Михал Садилек (ПСВ, Нидерланды), Якуб Янкто (Сампдория, Италия), Томаш Холеш, Томаш Соучек (оба — Славия), Якуб Пешек (Спарта).

Нападающие: Матей Выдра (Бернли, Англия), Адам Гложек (Спарта).

Также известны имена исполнителей, которые вошли в резервный список сборной Чехии и могут быть вызваны в любой нужный момент.

Резервный список игроков

Вратари: Томаш Коубек (Аугсбург, Германия), Алеш Мандоус (Славия).

Защитники: Вацлав Емелька (Ауд-Хеверле, Бельгия), Томаш Хайек (Витесс, Нидерланды), Ян Лецякс (Локомотива, Хорватия), Стефан Симич (Хайдук, Хорватия), Патрицио Стронати (Баник), Томаш Визнер (Спарта).

Полузащитники: Павел Буха (Виктория), Ондржей Лингр, Яромир Змргал (оба — Славия), Михал Сачек, Давид Павелко (оба — Спарта).

Нападающие: Михал Крменчик (Брюгге, Бельгия), Томаш Пекгарт (Легия, Польша), Мартин Долежал (Яблонец), Томаш Больной (Виктория), Станислав Тецл, Ян Кухта (оба — Славия).

Напомним, товарищеский поединок между сборными Чехии и Украины пройдет 8 сентября в Пльзене.