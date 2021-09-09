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Украинский хавбек будет выступать в польском чемпионате.

Украинский полузащитник Игорь Харатин прокомментировал свой переход из венгерского Ференцвароша в польскую Легию в летнее трансферное окно.

"Я принял непростое решение. У меня было несколько предложений, но я не хочу больше об этом говорить, потому что я уважаю свой контракт с Легией. Теперь я сосредоточусь только на своем периоде в Польше. Легия — идеальное место для меня, чтобы развиваться и находить новые вызовы.

Хотел ли я покинуть Ференцварош? Смена команды произошла из-за нескольких факторов. Ференцварош хорошо заработал на моей продаже, это было важно для меня. Я принял решение с болью на сердце, сложно об этом говорить.

Мой контракт с Ференцварошем закончился бы через год, а соглашение с Легией до лета 2024 года. Я почувствовал, что пора переключиться. Хочу проверить свои знания в новой стране, в новой лиге, в новом клубе.

Новые партнеры по команде? С партнерами по команде пока не знаком. Когда на прошлой неделе я был в Варшаве на медицинском обследовании, я сдал анализы, и после подписания контракта мы сделали несколько снимков с новой футболкой на стадионе. С игроками не встречался, в четверг с ними пообщаюсь", — приводит слова Харатина Nemzeti Sport.

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