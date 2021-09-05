ЧМ-2022. Отбор

У хавбека "сине-желтых" возникли проблемы с желудком.

Новоиспеченный полузащитник Легии и сборной Украины Игорь Харатин покинул расположение национальной команды из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил пресс-атташе "сине-желтых" Александр Гливинский.

26-летний хавбек накануне минувшего матча с французами (1:1), прошел медицинское обследование, которое выявило проблемы с желудком. По этой причине украинец покинул расположение национальной команды и отправился в польский клуб.

Напомним, что из-за небольшого отравления в матче с Казахстаном (2:2) не смог сыграть полузащитник Тарас Степаненко.

Таким образом, Харатин не сможет помочь сборной Украины в товарищеской встрече против Чехии, которая пройдет 8 сентября в 21:45 по киевскому времени.