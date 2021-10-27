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Украинец помог команде разгромить соперника.

В рамках 1/16 финала Кубка Венгрии Ференцварош в гостевой встрече разгромил Текель со счетом 0:7.

Дублем в данном поединке отметился вингер сборной Украины Александр Зубков. Он открыл счет в матче и забил пятый мяч "фради". На 46 минуте его заменил Гаврич.

Помимо Зубкова за Ференцварош также забивали Узуни (2), Захариассен (2) и гол на свой счет записал Мак.

Для Зубкова эти два гола стали первыми в сезоне. До этого в 14 играх он сумел отметиться двумя результативными пасами.

Текель - Ференцварош 0:7

Голы: Зубков, 12, 42, Узуни, 15, 19, Захариассен, 26, 45+1, Мак, 83

Ференцварош: Богдан, Ммаэ, Сомалия, Захариассен, Бешич (Чонтош, 46), Зубков (Гаврич, 46), Ковачевич (Санто, 46), Лончар, Марин (Вечей, 62), Узуни (Мак, 62), Чабрая.