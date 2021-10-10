ЧМ-2022. Отбор

Футболист рассказал о матче против Финляндии.

Вингер сборной Украины Александр Зубков прокомментировал победу над Финляндией в отборе на чемпионат мира-2022.

"Нас зашел поздравить президент УАФ, также поздравил тренер. Сказал, что игра была хорошей, но надо забывать этот результат и готовиться дальше. Времени на восстановление особо нет, поэтому сейчас посвятим то, что есть, именно восстановлению.

Хорошо, что получилось забить быстрый гол, это нас успокоило. Потом пропустили ненужный мяч, но своей командной работой заслужили забить второй", — сказал Зубков.

Видео голов и обзор матча Финляндия — Украина можно смотреть на Football.ua.

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