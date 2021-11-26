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В организации передумали увеличивать перерывы.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) провел заседание относительно предложенного нововведения — увеличить перерыв между таймами с 15-ти до 25-ти минут.

Такое предложение аргументировалось возможностью проводить на поле некие шоу, как в Супербоуле, однако совет не одобрил такого нововведения из-за опасений, что это негативно скажется на здоровье футболистов.

Также принято решение рекомендовать ввести 5 замен на постоянной основе в связи с пандемией коронавируса. Окончательное решение по этому вопросу ожидание в марте 2022 года. Об этом информирует официальный сайт организации.

Ранее УЕФА совместно с IFAB выразили намерение изменить правило фиксации офсайда.