Англия

Хавбек "синих" поделился своими мыслями после церемонии вручения Золотого мяча.

Полузащитник лондонского Челси и сборной Италии Жоржиньо прокомментировал свое третье место в голосовании за Золотой мяч по итогам 2021 года.

"Я очень счастлив, но я достиг этого не сам, а благодаря команде, так что я по-настоящему счастлив и горжусь собой и всей нашей командой, потому что мы заслужили это все вместе.

Я всегда говорю, что первое, о чем нам нужно думать — это коллектив, команда. Это должно быть на первом плане, а уже потом идут отдельные лица, поэтому, когда у нас есть такая замечательная группа игроков, которая работает в едином порыве, проявляет скромность, работает с улыбкой, а футболисты помогают друг другу, и тогда, конечно, приходят и результаты, и ты получаешь награды.

Нам за многое предстоит сыграть, что заставляет нас усердно работать, пытаясь завоевать трофеи, потому что таковы задачи клуба", — приводит слова Жоржиньо пресс-служба "синих".

Напомним, по итогам голосования Золотой мяч завоевал форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси, для которого эта награда стала уже седьмой в карьере. В борьбе за награду он обошел Роберта Левандовски из Баварии и сборной Польши.