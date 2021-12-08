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Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка харьковской команды в престижном еврокубке.

В рамках пятого тура группового этапа женской Лиги чемпионов харьковский Жилстрой-1 на своем поле сыграет против французского ПСЖ.

Встреча украинской команды против девушек из Франции состоится сегодня, 8 декабря, в 19:45 по киевскому времени.

Видео онлайн-трансляция матча Жилстрой-1 — ПСЖ

Для попадания в четвертьфинал Лиги чемпионов Жилстрою-1 нужно обыграть ПСЖ и тогда судьба харьковчанок и Реала будет решаться в решающей очной встрече. Если Жилстрой-1 потеряет очки, то тогда нужна победа Брейдаблика в матче с Реалом или ничья. Если Жилстрой-1 проиграет или добьется ничейного результата, а Реал выиграет, то украинская команда потеряет все шансы на выход из группы.

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