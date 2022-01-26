Новый клуб украинского защитника вышел в элитный дивизион Казахстана.
Артур Западня, ФК Металлист 1925
26 января 2022, 21:37
Бывший защитник харьковского Металлиста 1925 Артур Западня перебрался в Мактаарал. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.
До переезда в Харьков зимой прошлого года 31-летний украинец выступал за Десну, Волынь, Львов, Сумы, Верес, Ильичевец, Ворсклу и запорожский Металлург.
В нынешнем сезоне Западня сыграл в 14 матчах, в которых забил один мяч. Он покинул харьковскую команду в январе на правах свободного агента.
В прошлом сезоне Мактаарал занял второе место в Первой лиге Казахстана и вышел в высшую лигу.
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