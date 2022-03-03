ЧМ-2022. Отбор

Гра національних команд має відбутися 24 березня у Глазго.

Українська асоціація футболу попросила перенести матч плей-офф відбору чемпіонату світу 2022 між збірними Шотландії та України. Про це повідомляє журналіст Reuters Саймон Еванс у своєму твіттері.

Гра національних команд має відбутися 24 березня у Глазго.

Раніше повідомлялося, що Шотландія та Польща можуть зіграти товариський матч та допомогти Україні.

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