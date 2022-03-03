Футзал

Тим часом, легенда клуба Сергій Чепорнюк несе варту у теробороні Києва.

Футзальний клуб ХІТ разом із компанією Еней зробили пожертву для української армії у розмірі трьох мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Віримо у Збройні сили України, разом боронимо Батьківщину від фашистсько-російських загарбників, гуртуємося та продовжуємо допомагати нашій Армії! Разом переможемо!", - сказав президент клубу Володимир Котляр.

Також наголошується, что легенда клуба Сергій Чепорнюк несе варту у теробороні Києва, допомагаючи нашим військовим.

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