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Роман Бебех випустив новий відеоролик на Youtube-каналі Бомбардир.

Свого часу Володимир Сениця виступав в одній молодіжній збірній з Циганковим і Довбиком, грав у захисті рідних Карпат в УПЛ, а з початком повномасштабного вторгнення став захисником усієї України.

О другій ночі 24 лютого він разом з Епіцентром Дунаївці вилетів на збори до Туреччини, за лічені години після чого стався масований напад росії.

Володимир, як і більшість його партнерів, міг залишитися в Європі, перечікуючи війну в безпеці, але він одразу сказав, що повернеться в Україну і піде воювати.

У цьому відео ви побачите побут і познайомитеся з хлопцями із Правого сектору, до лав якого і вступив Сениця, а також почуєте пронизуючі розповіді про захист донецького аеропорта і порівняння з Азовсталлю. Серед побратимів футболіста є навіть росіянин, який воює за Україну!