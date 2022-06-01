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Італійський захисник відповів на запитання перед останнім матчем у складі національної команди.

Сьогодні відбудеться матч між збірними Італії та Аргентини. Ця гра стане останньою на міжнародному рівні для капітана збірної Італії Джорджо К'єлліні.

"Аргентина має видатних гравців. Зрозуміло, першим на думку приходить Мессі, але й поряд з ним багато фантастичних гравців. Вони невипадково взяли Кубок Америки. Мессі — ікона футболу. Не мені судити, чи найкращий він за всю історію чи ні. Мені буде приємно зіграти останній матч за збірну проти нього. Мені пощастило кілька разів грати з ним. На щастя, часто справа складалася вдало. У матчах проти таких великих гравців багато залежить від удачі. Якщо він зі своєю командою упіймає кураж, їх не зупинити.

Без сумніву, моя кар'єра в збірній склалася краще, ніж я міг собі уявити. У дитинстві мрієш грати за збірну, бо це найвищий щабель. Але зіграти за неї понад сто матчів за 18 років, стати її капітаном, підняти над головою престижний трофей, як минулого року на Уемблі — це все вже перевершувало очікування.

Сподіваюся, уболівальники запам'ятають мене доброю людиною. Людиною, яка уособлювала цінності. Як у гравця, у мене є сильні та слабкі сторони, і деякі запам'ятають і те, й інше. Але в кінцевому рахунку запам'ятовується все ж таки хороше.

Найбільше сумуватиму за роздягальнею. Спочатку я був молодий, тепер я зріліший. Але мені так само весело з молодими. Вони заряджають мене енергією, я чудово почуваюся з ними в роздягальні. Звичайно, поза полем ми живемо зовсім різним життям через різницю у віці. Точно нудьгуватиму за цією динамікою.

Що я сказав би собі молодому? Завжди працюй з повною віддачею, намагайся стати кращим і отримуй задоволення. Це робота, але це також найкраще хобі, про яке може мріяти дитина. Завжди має бути баланс у всьому — у житті, у футболі. Тільки якщо є баланс і якщо ти вмієш приймати вірні рішення у потрібні моменти, то зможеш уникнути помилок, які притаманні молодим.

Я вже прощався з Ювентусом, тому більш-менш уявляю, чого чекати після фінального свистка. Це друге закінчення. Дві великі любовні історії мого життя. Я 17 років грав за Ювентус та 18 років — за збірну. Це була велика частина мого життя.

Я спокійний. Радію тому, чого досяг, і навіть трохи пишаюся. Але ще більше я пишаюся тим, які базові цінності мені вдалося передати, і любов'ю, яку живлять до мене люди, яких я зустрічав з 2004 року або навіть із 1999 року, коли виступав за U-15", - наводить слова К'єлліні прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Італія — ​​Аргентина відбудеться сьогодні, 1 червня, о 21:45 за київським часом. Стежити за ключовими подіями матчу можна на Football.ua.