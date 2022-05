Наразі вже колишній футболіст і капітан туринського Ювентусу став найціннішим гравцем "старої синьори" в сезоні-2021/22.

Захисника визнано Most Valuable Player минулого сезону.

Your ⚪️⚫️ 2021/22 MVP of the Year, presented by @play_eFootball … @chiellini 🏆🥇



Congrats, captain! ©👏#THEGR3ATCHIELLO pic.twitter.com/j21i4e716U