Другое

Пропонуємо до вашої уваги пряму трансляцію півфінального поєдинку в рамках Фіналу чотирьох жіночого Євро-2022.

З 1 по 3 липня у Португалії пройде Фінал чотирьох жіночого Євро-2022 з футзалу.

У першому півфінальному матчі збірна України зіграє проти Іспанії. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Слідкувати за всіма подіями матчу ви можете за допомогою відео онлайн-трансляції, яка буде доступна на Football.ua.

У другому півфіналі зустрінуться Португалія та Угорщина. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 23:30 за київським часом.