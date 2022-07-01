Пропонуємо до вашої уваги пряму трансляцію півфінального поєдинку в рамках Фіналу чотирьох жіночого Євро-2022.
З 1 по 3 липня у Португалії пройде Фінал чотирьох жіночого Євро-2022 з футзалу.
У першому півфінальному матчі збірна України зіграє проти Іспанії. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Слідкувати за всіма подіями матчу ви можете за допомогою відео онлайн-трансляції, яка буде доступна на Football.ua.
У другому півфіналі зустрінуться Португалія та Угорщина. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 23:30 за київським часом.