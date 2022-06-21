Футзал

Наша команда розпочала турнір із перемоги.

Збірна України U-19 з футзалу у рамках першого поєдинку турніру Futsal Week грала проти однолітків із Гренландії.

Українська команда відправила у ворота суперника десять м'ячів, на що гренландці змогли відповісти лише одним взяттям воріт.

За Україну голами відзначилися Малиновський, Калашник (2), Британ, Сметаненко (3), Скибчик, Семенченко, Лутай.

Україна U-19 - Гренландія U-19 10:1

Зазначимо, що у рамках другого поєдинку турніру збірна України U-19 зустрінеться зі збірною Японії.