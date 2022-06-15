Футзал

Команда з Херсона представить України у єврокубках.

Виконком Асоцiацiя футзалу України відбувся 10 червня завдяки засобам сучасного зв’язку. Про це повідомляє АФУ.

Через війну в Україні, сезон-2021/22 дограно не було, тому розподіл місць команд у турнірних таблицях був визначений відповідно до турнірного становища станом до 24 лютого.

Перше місце у турнірній таблиці було за херсонським Продексімом. Саме цей клуб буде представляти Україну у футзальній Лізі чемпіонів сезону-2022/23.

Щодо нового сезону, то не пізніше 15 липня Комітетом з організації та проведення змагань АФУ буде розпочато консультації та створено напрацювання щодо старту нового змагального сезону та умов участі команд/клубів в розіграші чемпіонату Екстра-Ліги.

Також не пізніше цього терміну буде визначено потенційна кількість учасників, умови, формат та систему розіграшу Кубка Ліги АФУ як офіційного спортивного змагання.