Футзал

Призерів чемпіонату України визначати не будуть.

У зв’язку з воєнною агресією Росії проти України поточний сезон в елітному футзальному дивізіоні дограватися не буде, повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.

Відбулася нарада за участі керівництва АФУ та керівників команд-учасниць Екстра-ліги. За її підсумками було ухвалено рішення, що у зв’язку з воєнним станом, який триває на території України, матчі сезону-2021/22 дограватися не будуть.

Призерів чемпіонату визначати не будуть, а турнірна таблиця буде зафіксована станом на 24 лютого.

У Лігу чемпіонів із футзалу від України буде делеговано херсонський Продексім, який на момент завершення чемпіонату посідав перше місце.