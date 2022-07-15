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Для українок це друге призначення на матч жіночого чемпіонату Європи.

Українські рефері обслуговуватимуть матч третього туру групового етапу жіночого Євро-2022 між Австрією та Норвегією, що відбудеться 15 липня. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Головним арбітром матчу призначено Катерину Монзуль, а однією з її помічниць буде її співвітчизниця Марина Стрілецька. Допомагатиме їм польська рефері Пауліна Барановська. Четвертий арбітр – Івана Пройковська з Північної Македонії.

За системою ВАР стежитиме Паоло Валері з Італії, а допомагатиме їй Мауріціо Маріані.

Матч Австрія – Норвегія пройде на Муніципальному стадіоні у місті Брайтон-і-Гоув. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.