Лідер — амстердамський Аякс.
Антоні, AFC Ajax
02 вересня 2022, 14:46
За час літнього трансферного вікна-2022 найбільше грошей заробив амстердамський Аякс. Саме він очолює список топ-10 клубів, які знаходяться у найкращому прибутку за підсумками трансферного вікна.
Так, дохід "божих синів" склав 216 мільйонів 220 тисяч євро. Левову частку з них складає продаж Антоні до Манчестер Юнайтед за 100 мільйонів.
У трійку також увійшли Манчестер Сіті та Бенфіка. Що цікаво, обидва клуби цього літа продали українців — Олександра Зінченка та Романа Яремчука відповідно. Їхніми новими клубами стали Арсенал та Брюгге.
"Містяни" виручили за нашого співвітчизника 35 мільйонів євро, "орли" — 16. Мова про чисті суми без урахування бонусів.
Уся десятка виглядає наступним чином:
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Челсі
витратив найбільше серед усіх клубів АПЛ цього трансферного вікна.