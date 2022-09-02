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Лідер — амстердамський Аякс.

За час літнього трансферного вікна-2022 найбільше грошей заробив амстердамський Аякс. Саме він очолює список топ-10 клубів, які знаходяться у найкращому прибутку за підсумками трансферного вікна.

Так, дохід "божих синів" склав 216 мільйонів 220 тисяч євро. Левову частку з них складає продаж Антоні до Манчестер Юнайтед за 100 мільйонів.

У трійку також увійшли Манчестер Сіті та Бенфіка. Що цікаво, обидва клуби цього літа продали українців — Олександра Зінченка та Романа Яремчука відповідно. Їхніми новими клубами стали Арсенал та Брюгге.

"Містяни" виручили за нашого співвітчизника 35 мільйонів євро, "орли" — 16. Мова про чисті суми без урахування бонусів.

Уся десятка виглядає наступним чином:

Kassa rinkelt bij Ajax 🤑



Premier League-clubs vestigen record 💰 — ESPN NL (@ESPNnl) September 2, 2022