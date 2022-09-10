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Ервін Зуканович обурений скандальним спарингом.

Колишній захисник Боснії і Герцеговини Ервін Зуканович підтримав Міралема П'яніча, який першим із гравців розкритикував сьогоднішнє рішення призначити товариський матч з Росією.

"Я повністю підтримую П'яніча. Кожен гравець, гравець збірної повинен діяти так, як він.

Це ганебний крок президента Федерації, він, очевидно, переплутав, у якій країні живе і під яким прапором грає наша країна. Той, хто поїде на цю гру, більше не може ступати в нашу країну", — наводить слова Зукановича Avaz.

Нагадаємо, що УЄФА не заперечує проведенню спарингу між збірними Боснії та Герцеговини та Росії в Санкт-Петербурзі.