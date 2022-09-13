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Прихильників скандального матчу дуже мало.

Представник виконкому Футбольного союзу Боснії та Герцеговині Азмір Хусіч виступив проти проведення матчу з РФ.

"Цей матч – останнє, що нам потрібно на даний момент. Тому що я думаю, що коли 90 відсотків світу засуджують дії росії проти України, ми теж маємо дотримуватися цього.

Я не знаю, чому нас обрали для проведення цього матчу. Я захищав цю країну своїм тілом, тому сьогодні я готовий захищати її словом", — наводить слова Хусіча Avaz.

Нагадаємо, що УЄФА може покарати Футбольний союз Боснії і Герцеговини за поєдинок проти РФ. Збірну та клуби можуть відсторонити від матчів.