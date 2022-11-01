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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 31 жовтня.

Дві третини цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 31 жовтня:

З'явилася інформація, що колишньому головного тренеру Шахтаря Роберто де Дзербі потрібен Микола Матвієнко. Італієць вже розпочав перемовини з керівництвом англійського Брайтону щодо трансферу українця, ціна питання попередньо складає 20 мільйонів євро.

Віталій Миколенко потрапив до збірної туру АПЛ за версією WhoScored. Гра українця у матчі з Фулгемом була оцінена досить високо.

УАФ закликала виключити РФС зі складу учасників УЄФА та ФІФА та звернеться до ФІФА щодо виключення Ірану з числа учасників ЧС-2022.

Боснія і Герцеговина офіційно оголосила про перенесення матчу з росіянами. Втім, про цілковиту відмову грати з терористами мова не йде.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.