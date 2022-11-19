Другое

Досить смілива заява співробітника ФІФА Браяна Свонсона.

Директор із комунікацій ФІФА Браян Свонсон поділився своїми поглядами на життя перед стартом чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

"Я деякий час працював з Джанні Інфантіно, і я завжди відчував підтримку та допомогу. Я гей, як і багато інших моїх колег у ФІФА, і я завжди відчував підтримку.

Я зараз у привілейованому положенні, як гей, який знаходиться тут у Катарі на великій події. Те, що Джанні не гей, не означає, що йому байдуже. Йому не байдуже", — наводить слова Свонсона Marca.

Нагадаємо, у Катарі гомосексуальність є порушенням закону та карається строком до трьох років та штрафом.

Раніше Джанні Інфантіно відповів на критику щодо умов проведення чемпіонату світу.