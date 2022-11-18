ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Офіційна заява ФІФА щодо спірної теми напередодні чемпіонату світу.

Сьогодні стало відомо, що Катар заборонив продаж алкоголю на стадіонах під час матчів чемпіонату світу. ФІФА виступила з заявою щодо позиції країни-господарки Мундіалю, підтримавши її ініціативу.

"Після обговорень між владою країни-господарки та ФІФА було прийнято рішення зосередити продаж алкогольних напоїв на Фестивалі вболівальників ФІФА, інших місцях для вболівальників і ліцензованих місцях, видаливши точки продажу пива з територій стадіонів ЧС-2022 у Катарі.

Це не вплине на продаж Bud Zero (безалкогольне пиво), який залишатиметься доступним на всіх стадіонах ЧС в Катарі.

Органи влади країни-господарки та ФІФА продовжуватимуть забезпечувати, щоб стадіони та прилеглі території гарантували приємні, шанобливі та приємні враження для всіх фанів.

Організатори турніру вдячні AB InBev за розуміння та постійну підтримку нашого спільного зобов’язання обслуговувати всіх під час ЧС-2022", — сказано в заяві ФІФА.

Раніше з'явилася інформація, що Катар найняв вболівальників, аби вони наповнювали стадіони на ЧС-2022.