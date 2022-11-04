ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

ФІФА звернулася до збірних чемпіонату світу із закликом зосередитися на турнірі в Катарі, а не читати лекції про мораль та втягувати футбол у кожну існуючу ідеологічну чи політичну битву.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно та генеральний секретар Фатма Самура звернулися до 32 країн-учасників майбутнього чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

Для початку підготовка до мундіалю супроводжувалася побоюваннями щодо низькооплачуваних робітників-мігрантів, які створювали інфраструктуру для футбольного свята у крихітній країні Перської затоки, а також різними законами, які забороняють секс та одностатеві стосунки.

Лист був надісланий збірним після звернень України до ФІФА із закликом заборонити Ірану брати участь у турнірі за постачання зброї для країни-терориста росії, яка з лютого цього року розпочала повномасштабну війну проти українського народу.

Крім цього, раніше повідомлялося, що частина іранських футболістів закликала ФІФА відсторонити її збірну від ЧС-2022 через порушення прав жінок у їхній країні.

На груповому етапі, який розпочнеться менш ніж через три тижні, Іран зіграє проти Англії, Уельсу та США.

Політичний характер першого чемпіонату світу з футболу на Близькому Сході посилився, коли ФІФА заборонила росії брати участь у турнірі.

Також наголошується, що у листі не згадується прохання Англії, Уельсу та шести інших європейських країн про те, щоб їхні капітани носили різнокольорові пов'язки під гаслом "Одне кохання", що є відповіддю на побоювання щодо анти-ЛГБТК+ законів у Катарі.

"Чемпіонат світу в Катарі вже не за горами, і хвилювання з приводу головного у світі футбольного свята зростає у всьому світі, оскільки ми відраховуємо дні до його початку у Досі в неділю, 20 листопада 2022 року.

Як одна з 32 команд, що беруть участь, ви несете на своїх плечах надії та мрії своєї країни та всього її народу.

ФІФА хотіла б запевнити вас, що в Катарі все було підготовлено для того, щоб кожна країна-учасниця мала найкращі шанси досягти успіху. Вісім сучасних стадіонів, на яких буде зіграно 64 матчі, стануть ідеальним майданчиком для проведення найбільшого у світі турніру.

Отже, тепер зосередимося на футболі! Ми знаємо, що футбол не живе у вакуумі, і ми також розуміємо, що в усьому світі існує безліч проблем та труднощів політичного характеру. Але, будь ласка, не дозволяйте футболу втягуватися у всі існуючі ідеологічні чи політичні битви.

Ми у ФІФА намагаємося поважати всі думки та переконання, не підносячи моральних уроків решті світу. Однією з найбільших сил світу є сама його різноманітність, і якщо інклюзивність щось означає, це означає повагу до цієї різноманітності. Жоден народ, культура чи нація не кращі за інші. Цей принцип є наріжним каменем взаємної поваги та недискримінації. І це також одна з основних цінностей футболу. Тож, будь ласка, давайте все пам'ятати про це і нехай футбол буде в центрі уваги.

Тепер, на чемпіонаті світу, ми маємо унікальну можливість вітати та обіймати всіх, незалежно від походження, релігії, статі, сексуальної орієнтації чи національності.

Давайте скористаймося цією можливістю та поєднаємо світ універсальною мовою футболу. Ми зосереджені на футболі, бо #NowIsAll", — йдеться у листі ФІФА.

Раніше повідомлялося, що Чилі та Перу знову хочуть позбавити Еквадор участі на чемпіонаті світу-2022.