ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Функціонер відповів на критику щодо умов проведення чемпіонату світу.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно дав цікавий коментар напередодні старту ЧС-2022.

"Сьогодні я відчуваю себе катарцем, сьогодні я відчуваю себе арабом, сьогодні я відчуваю себе африканцем, сьогодні я відчуваю себе геєм, сьогодні я відчуваю себе інвалідом, сьогодні я відчуваю себе робітником-мігрантом.

Я знаю, як це відчуватиме дискримінацію. Мене критикували через червоний колір волосся.

Європейці давали нам багато уроків. Я – європеєць. За те, що ми, європейці, робимо по всьому світу останні три тисячі років, ми маємо вибачатися протягом наступних трьох тисяч років", — наводить слова Інфантіно Mirror.

Нагадаємо, що у неділю, 20 листопада, стартує чемпіонат світу-2022 у Катарі.