Функціонер відповів на критику щодо умов проведення чемпіонату світу.
ДЖАННІ ІНФАНТІНО, GETTY IMAGES
19 листопада 2022, 12:59
Президент ФІФА Джанні Інфантіно дав цікавий коментар напередодні старту ЧС-2022.
"Сьогодні я відчуваю себе катарцем, сьогодні я відчуваю себе арабом, сьогодні я відчуваю себе африканцем, сьогодні я відчуваю себе геєм, сьогодні я відчуваю себе інвалідом, сьогодні я відчуваю себе робітником-мігрантом.
Я знаю, як це відчуватиме дискримінацію. Мене критикували через червоний колір волосся.
Європейці давали нам багато уроків. Я – європеєць. За те, що ми, європейці, робимо по всьому світу останні три тисячі років, ми маємо вибачатися протягом наступних трьох тисяч років", — наводить слова Інфантіно Mirror.
Нагадаємо, що у неділю, 20 листопада, стартує чемпіонат світу-2022 у Катарі.