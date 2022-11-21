ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд на матч першого туру ЧС-2022.

Сьогодні, 21 листопада, відбудеться матч першого туру групового етапу ЧС-2022 у групі В, де між собою зустрінуться збірні Англії та Ірану.

Тренерські штаби обох національних команд уже визначилися зі стартовими складами на цей матч.

Англія: Пікфорд — Шоу, Магвайр, Стоунз, Тріпп'єр — Райс, Беллінгем — Стерлінг, Маунт, Сака — Кейн.

Запасні: Поуп, Рамсдейл, Александер-Арнольд, Вайт, Вілсон, Вокер, Галлахер, Гріліш, Даєр, Коуді, Рашфорд, Філліпс, Фоден, Гендерсон.

Іран: Бейраванд - Мохаммаді, Хосейні, Чешмі, Пурліганджи, Мохараммі - Джаханбахш, Хаджсафі, Карімі, Нуроллахі — Таремі.

Запасні: Абедзаде, Ніазманд, Хоссейні, Азмун, Амірі, Ансаріфард, Годдос, Голізадех, Джалалі, Еззатоллахі, Канаані, Резаеян, Торабі, Халілзадех.

Нагадаємо, матч Англія — Іран розпочнеться о 15:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Крім них у групі В виступатимуть національні команди Уельсу та США, матч яких пройде сьогодні, о 21:00 за київським часом.