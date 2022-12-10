ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Причина — поведінка гравців і представників обох збірних.

Матч 1/4 чемпіонату світу-2022 між Аргентиною та Нідерландами запам'ятався не тільки чотирма голами, блискучем камбеком "помаранчевих" і переможною для латиноамериканців серією пенальті, але й скандалами.

Під час гри футболісти влаштували велику бійку, а після фінального свистка учасники протистояння на публіку почали висловлювати на адресу один одного. Зокрема, слів на адресу нападника Нідерландів Вегхорста не підбирав Лео Мессі.

Як передає авторитетне іспанське видання Marca. дисциплінарний комітет ФІФА не залишив це без уваги і відкрив провадження проти Аргентинської футбольної асоціації за можливі порушення статей 12 (неналежна поведінка гравців і офіційних осіб) і 16 (порядок і безпека на матчах). Що ж до Нідерландської асоціації, то проти неї відкрито справу за порушення виключно статті 12.

Нагадаємо, голкіпер аргентинців рекомендував ван Галу "стулити пельку".