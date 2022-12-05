ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Збірна Сербії може отримати покарання.

ФІФА розгляне поведінку сербських гравців та вболівальників в матчі групового етапу між збірними Сербії та Швейцарії.

Як повідомляє видання AP, організація відкрила справу за статтями "неправомірна поведінка гравців й офіційних облич" та "неправомірна поведінка гравців та вболівальників".

Стверджується, що під час матчу можна було почути образливі вигуки сербських фанатів в бік Джердана Шакірі, який є уродженцем Косово.

Покарання для збірної Сербії може набрати чинності вже в рамках чемпіонату Європи-2024 року.

Нагадаємо, що Стойкович під час голу Швейцарії кричав з бровки: "Я ї*** ваших шиптарських матерів".