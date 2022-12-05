Збірна Сербії може отримати покарання.
Сербія - Швейцарія, getty images
05 грудня 2022, 23:30
ФІФА розгляне поведінку сербських гравців та вболівальників в матчі групового етапу між збірними Сербії та Швейцарії.
Як повідомляє видання AP, організація відкрила справу за статтями "неправомірна поведінка гравців й офіційних облич" та "неправомірна поведінка гравців та вболівальників".
Стверджується, що під час матчу можна було почути образливі вигуки сербських фанатів в бік Джердана Шакірі, який є уродженцем Косово.
Покарання для збірної Сербії може набрати чинності вже в рамках чемпіонату Європи-2024 року.
Нагадаємо, що Стойкович під час голу Швейцарії кричав з бровки: "Я ї*** ваших шиптарських матерів".