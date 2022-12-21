ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У аргентинця немає жодних сумнівів, хто є кращим.

Серхіо Агуеро висловився про протистояння Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

"Я не думаю, що є якісь сумніви. Для мене не було жодних сумнівів ні перед чемпіонатом світу, ні тим більше зараз.

Кріштіану побудував видатну кар'єру, він дуже різнобічний спортсмен. Але Лео, безумовно, був і залишається найкращим", — наводить слова Агуеро Stake.

Нагадаємо, що на ЧС-2022 Аргентина з Мессі здобула перемогу, а Португалія з Роналду дійшла до 1/4 фіналу.