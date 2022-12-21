У аргентинця немає жодних сумнівів, хто є кращим.
АГУЕРО ТА МЕССІ, GETTY IMAGES
21 грудня 2022, 19:28
Серхіо Агуеро висловився про протистояння Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.
"Я не думаю, що є якісь сумніви. Для мене не було жодних сумнівів ні перед чемпіонатом світу, ні тим більше зараз.
Кріштіану побудував видатну кар'єру, він дуже різнобічний спортсмен. Але Лео, безумовно, був і залишається найкращим", — наводить слова Агуеро Stake.
Нагадаємо, що на ЧС-2022 Аргентина з Мессі здобула перемогу, а Португалія з Роналду дійшла до 1/4 фіналу.