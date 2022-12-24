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Мікеле Марколіні розповів про своє бачення гри команди та визначив головну мету збірної Мальти.

Новоспечений головний тренер збірної Мальти Мікеле Марколіні, яка є суперником України у відборі Євро-2024, прокоментував своє призначення та озвучив плани на майбутнє.

"Я дуже гордий тим, що мене призначили головним тренером збірної Мальти. Я думаю про складне завдання отримання максимуму від гравців, які значно підвищили свій рівень останнім часом.

Я обов'язково спиратимуся на хорошу роботу, виконану до цього моїм попередником, проте маю намір упровадити деякі свої ідеї, щоб, сподіваюся, ще покращити гру.

Моя перша мета — зміцнити збірну справжніми цінностями, такими як освіта, повага та самопожертва. Команда, побудована на них, гратиме краще і продемонструє агресивність і волю, необхідні для успіху.

Незважаючи на те, що я ніколи не був тренером збірної, треба з чогось починати. Однак за роки своєї футбольної кар'єри я набув досвіду роботи поза полем і на полі, і він допоможе мені заробити визнання місцевих уболівальників", - наводить слова Марколіні прес-служба Футбольної асоціації Мальти.

Нагадаємо, Мальта під час жеребкування відбіркового раунду Євро-2024 потрапила до однієї групи з Україною, Італією, Англією та Північною Македонією.