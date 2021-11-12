ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

Сборная Хорватии за два тура до конца отборочного этапа к чемпионату мира-2022 все еще не обеспечивала себе прямую путевку на грядущих форум, поэтому ей было необходимо исключительно обыгрывать на выезде Мальту, дабы подходить к домашней игре против России с допустимым отставанием в два мяча.

Команда Златко Далича в итоге справилась настолько успешно, что все восемь мячей поединка оказались на ее счету. В том числе — в свои ворота.

Обзор матча:

Мальта — Хорватия 1:7

Голы: Брозович, 32 (в свои ворота) — Перишич, 6, Чалета-Цар, 22, Пашалич, 39, Модрич, 45+1, Майер, 47, Крамарич, 53, Майер, 64.

Мальта: Бонелло — Шоу (Микалеф, 83), Агиус, Пепе — Аттард, Кристенсен (Пизани, 46), Теума (Гийомье, 62), Камензули — Мбонг (Димеч, 68), Монтебелло (Сатариано, 62), Дегабриэль.

Хорватия: Грбич — Юранович, Чалета-Цар, Гвардиол, Соса — Модрич (Влашич, 54), Брозович (Якич, 46), Пашалич (Ливая, 62) — Майер, Крамарич (Петкович, 54), Перишич (Оршич, 54).

Предупреждение: Пепе