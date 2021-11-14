ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию обзор поединка в отборе на ЧМ-2022.
Словакия празднует победу, futbalsfz.sk
14 ноября 2021, 19:29
В матче отборочного раунда ЧМ-2022 сборная Словакия разгромила на выезде Мальту со счетом 6:0.
Хэт-триком в составе словацкой команды отличился Ондрей Дуда, дубль оформил Альберт Руснак, а еще один гол в свой актив записал Вернон Де Марко.
Мальта – Словакия 0:6
Голы: Руснак, 6, 16, Дуда, 7, 69, 80, Де Марко, 71.
Мальта: Бонелло, Аттард, Мускат, Борг (Микаллеф, 78), Шоу, Гийомье (Димек, 85), Камензули, Теума, Мбонг (Каруана, 85), Мбонг (Кристенсен, 55), Сатариано (Монтебелло, 55).
Словакия: Дубравка, Шкриньяр, Ганцко (Де Марко, 70), Косцелник (Боженик, 77), Шатка, Дуда, Гараслин (Мак, 61), Лоботка (Громада, 71), Суслов, Руснак, Стрелец (Альмаши, 62).
Предупреждения: Сатариано (5), Камензули (43), Теума (50), Мбонг (51).
Удаления: Камензули (46), Теума (50).