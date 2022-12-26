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Фабіо Капелло прокоментував ситуацію з Кріштіану Роналду.

Колишній головний тренер Мілана, Реала та Ювентуса Фабіо Капелло поділився своїми думками щодо нападника збірної Португалії Кріштіану Роналду.

"Роналду сам винен. Це не робить йому честі. Роналду як футболіст — не обговорюється, але ця ситуація...

Він поводився зухвало, коли ходив та пропонував себе клубам. В результаті він не знайшов команди, яка повірила б в нього. Він стане тягарем для будь-якого клубу", - наводить слова Капелло Corriere della Sera.

Нагадаємо, під час чемпіонату світу в Катарі Роналду та Манчестер Юнайтед розірвали контракт після скандального інтерв'ю португальця. Нині Кріштіану – вільний агент.

Раніше повідомлялося, що Аль-Наср очікує на підписання контракту з Роналду ще до настання Нового року.