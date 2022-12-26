Колишній головний тренер Мілана, Реала та Ювентуса Фабіо Капелло поділився своїми думками щодо нападника збірної Португалії Кріштіану Роналду.

"Роналду сам винен. Це не робить йому честі. Роналду як футболіст — не обговорюється, але ця ситуація...

Він поводився зухвало, коли ходив та пропонував себе клубам. В результаті він не знайшов команди, яка повірила б в нього. Він стане тягарем для будь-якого клубу", - наводить слова Капелло Corriere della Sera.

Нагадаємо, під час чемпіонату світу в Катарі Роналду та Манчестер Юнайтед розірвали контракт після скандального інтерв'ю португальця. Нині Кріштіану – вільний агент.

Раніше повідомлялося, що Аль-Наср очікує на підписання контракту з Роналду ще до настання Нового року.