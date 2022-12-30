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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 29 грудня.

Зимовий період вирує у світовому футболі, і вже навіть чемпіонат світу-2022 встиг добігти кінця.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 29 грудня:

На 83-му році життя помер Король футболу — Пеле. Останні роки життя легендарний бразилець боровся з тяжкою хворобою — раком кишечника.

Мірча Луческу розповів, скільки заробило Динамо на трансферах та участі в єврокубках.

Відомий український тренер Сергій Ковалець очолив Інгулець.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.