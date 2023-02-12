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Жоден клуб чемпіонату Англії не схвалив оновлений формат європейського турніру.

Клуби англійської Прем'єр-ліги відмовилися брати участь у оновленій європейській Суперлізі. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, у Лондоні відбулися збори представників клубів чемпіонату Англії, на яких вони ознайомилися з оновленим форматом можливого турніру. Ці збори проводив виконавчий директор Суперліги Річард Мастерс.

За підсумками зборів всі 20 клубів АПЛ висловили небажання приєднуватись до турніру, який мають намір створити Барселона, Реал та Ювентус.

Новий формат Суперліги передбачає участь 60-80 клубів без постійних членів, а також поділ на дивізіони.

Раніше повідомлялося, що президент Ла Ліги заборонив Барселоні та Реалу брати участь у зборах з ТБ-прав.