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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 15 лютого.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 15 лютого:

Мадридський Реал обіграв Ельче в Ла Лізі — Андрій Лунін не пропустив жодного м’яча.

Лондонський Челсі з Михайлом Мудриком у складі поступився на виїзді дортмундській Боруссії в Лізі чемпіонів.

А лондонський Арсенал з Олександром Зінченком не подужав на власному полі Манчестер Сіті в рамках АПЛ.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.