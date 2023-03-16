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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 15 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 15 березня:

Італійський Наполі зробив другий крок до чвертьфіналів Ліги чемпіонів УЄФА, обігравши на власному полі франкфуртський Айнтрахт.

Мадридський Реал також удруге здолав Ліверпуль на Сантьяго Бернабеу з подальшим просуванням до наступного раунду.

Бельгійський Брюгге з Романом Яремчуком у складі отримав нового головного тренера.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.