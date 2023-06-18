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Функціонер навів приклад Китаю.

Президент УЄФА Александер Чеферін вважає, що популяризація саудівського футболу шляхом підписання зірок на заході професійної кар'єри — помилка.

"Я вважаю, що це помилка саудівського футболу. В чому їхня проблема? Вони мусять вкладати кошти в академії, запрошувати тренерів і розвивати своїх молодих гравців.

Купівля гравців, які фактично завершують кар'єру, не розвиває футбол. Та ж сама помилка була і в Китаї, коли вони масово привозили вікових гравців, які хотіли заробити багато грошей", — каже Чеферін.

Раніше повідомлялось, що Ан-Наср виявляє інтерес до Зієша.