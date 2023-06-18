Функціонер навів приклад Китаю.
АЛЕКСАНДЕР ЧЕФЕРІН, GETTY IMAGES
18 червня 2023, 19:55
Президент УЄФА Александер Чеферін вважає, що популяризація саудівського футболу шляхом підписання зірок на заході професійної кар'єри — помилка.
"Я вважаю, що це помилка саудівського футболу. В чому їхня проблема? Вони мусять вкладати кошти в академії, запрошувати тренерів і розвивати своїх молодих гравців.
Купівля гравців, які фактично завершують кар'єру, не розвиває футбол. Та ж сама помилка була і в Китаї, коли вони масово привозили вікових гравців, які хотіли заробити багато грошей", — каже Чеферін.
Раніше повідомлялось, що Ан-Наср виявляє інтерес до Зієша.