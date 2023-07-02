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Для португальського фахівця це друга парафія в саудівський клуб.

Аль-Хіляль у своєму офіційному твіттері оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Жорже Жезуш.

Для 68-річного фахівця це друга парафія у саудівський клуб. До цього він очолював команду у сезоні-2018/19, коли привів її до перемоги у Суперкубку Саудівської Аравії.

На своєму новому місці Жезуш змінив Рамона Діаса, з яким Аль-Хіляль посів третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.

Останнім місцем роботи Жезуша був Фенербахче, а до цього він працював із Бенфікою, Фламенго та Спортінгом.

Додамо, що у літнє трансферне вікно Жорже підписав контракти з Рубеном Невешем та Каліду Кулібалі.