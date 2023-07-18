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Валлієць більше не підозрюється.

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Райан Гіггз проходив підозрюваним у справі щодо нападу на колишню дівчину.

Як повідомляє видання The Athletic, королівська прокурорська служба зняла всі звинувачення з 48-річного валлійця.

"Гіггз відчуває глибоке полегшення від того, що справа підійшла до кінця після майже трьох років боротьби за своє ім'я. Тепер він буде наново вибудовувати свою кар'єру та життя", — йдеться у заяві сторони захисту.

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Зазначимо, що звинувачення на адресу валлійця було висунуто у 2020 році.

Нагадаємо, тоді Райан Гіггз вирішив залишити посаду головного тренера збірної Уельсу, щоб не заважати команді готуватись до чемпіонату світу.