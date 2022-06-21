ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керівництво уельського футболу підтвердило відхід Райана Гіггза.

Футбольна асоціація Уельсу підтвердила звільнення Райана Гіггза з посади головного тренера команди.

"Футбольна асоціація Уельсу підтверджує особисту заяву, опубліковану Райаном Гіггзом 20 червня 2022 року.

ФАУ офіційно висловлює подяку Райану Гіггзу за його перебування на посаді головного тренера чоловічої національної команди і цінує прийняте ним рішення, яке відповідає інтересам валлійського футболу.

Вся увага збірної зосереджена на чемпіонаті світу з футболу в Катарі наприкінці цього року", — йдеться на офіційному сайті ФАУ.

Нагадаємо, що колишнього гравця МЮ звинувачують у нападі на двох жінок з нанесенням тілесних ушкоджень.

Зазначимо, що саме збірна Уельсу здобула путівку на ЧС-2022 до Катару, обігравши у плей-офф Україну (1:0).