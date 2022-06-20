ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Валлійський наставник продовжує судитися і не хоче, щоб ця ситуація відволікала гравців.

Головний тренер збірної Уельсу Райан Гіггз залишить свою посаду через майбутній суд у справі про напад на свою колишню дівчину, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, наставник валлійської збірної не хоче, щоб його ситуація відволікала футболістів національної команди від виступу на першому з 1958 року чемпіонаті світу для збірної Уельсу.

Крім того, Гіггз заперечує всі звинувачення і має намір захищати своє ім'я в суді до кінця.

Звинувачення на адресу валлійця було висунуто у 2020 році, і весь цей час керував збірною в.о. головного тренера Роб Пейдж.

Через те, що судовий розгляд затягнувся, Гіггз вирішив залишити збірну на постійній основі.