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Кріштіану став переможцем турніру у складі Ан-Насра.

Вчора ввечері, 12 серпня, відбувся фінал арабської Ліги чемпіонів, у якому Ан-Наср переміг Аль-Хіляль (2:1).

У цій зустрічі оформленим дублем відзначився нападник Кріштіану Роналду, який до цього забивав у кожному матчі на турнірі. На його рахунку шість голів у п'яти матчах.

Завдяки цьому 38-річний португалець став найкращим бомбардиром турніру, випередивши свого колишнього одноклубника за мадридським Реалом Каріма Бензема — три забиті м'ячі.

Для Кріштіану це перші два трофеї в Саудівській Аравії. На його рахунку 35 трофеїв за кар'єру, а у його головного суперника — Ліонеля Мессі з Інтера Маямі — 43.