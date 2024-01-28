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Football.ua розповідає історію талановитого гравця, яка ще не добігла до завершення.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло чергове відео. Цього разу розповідаємо вам про аргентинця Есек'єля Лавессі, який із зіркового футболіста раптово перетворився на мешканця психіатричної лікарні.

Був віцечемпіоном світу, перемагав на Олімпіаді та в моменті ставав найдорожчим футболістом планети, а зараз опинився там, де опинився. Як? Виявляється цей шлях дуже короткий.

Ви на каналі Football.ua, і зараз ми з вами розберемось, що до чого.

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Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про скандальний новостворений турнір під назвою Суперліга.