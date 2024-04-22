Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (15.04.2024 — 21.04.2024).
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
💭Рух в цьому напрямку дозволено за правилами ПДР?
📰 БОРУССІЯ ДОРТМУНД У НАПРУЖЕНОМУ ДОМАШНЬОМУ ДВОБОЇ ЗДОЛАЛА АТЛЕТІКО НА ШЛЯХУ ДО ПІВФІНАЛУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ.
💭Робить вигляд, що не чув. Як справжній лисий ша...
💭Трошки бази:
📰 ПОРТСМУТ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ МОУСІНЬО ПОВЕРНУВСЯ ДО ЧЕМПІОНШИПУ ПІСЛЯ ВИЛЬОТУ У 2012 РОЦІ.
💭"Унікальний"! The Unique One!
📰 ЛУНІН У СЕРІЇ ПЕНАЛЬТІ ПРОТИ МАНЧЕСТЕР СІТІ ЗАТЯГНУВ РЕАЛ ДО ПІВФІНАЛУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ. КОМАНДА ГВАРДІОЛИ ВИТЯГНУЛА ПРОГРАШНИЙ КВИТОК У ФУТБОЛЬНІЙ ЛОТЕРЕЇ.
Новин про нашого🐐 було дуже багато... Коментарів — ще більше... У кого є вільний тиждень їх усіх передивитися — велкам😏
📰 ГОЛ ТА АСИСТ КРІСТІАНА ШЕВЧЕНКА НЕ ДОПОМОГЛИ ВОТФОРДУ ВИГРАТИ ФІНАЛ МОЛОДІЖНОГО КУБКА АНГЛІЇ.
💭Почитали деякі коментарі під цією новиною та вирішили, що не можемо ще й тут зайвий раз не "попіарити" Шевченка Джуніора.
- Пане Лучано Лучі, хто погодився вам платити 700 тисяч гривень на місяць?
- ...
💭"Хіба я поганий бізнесмен?" (с)
📰 КІЛІАН МБАППЕ ОБІЦЯВ ПРЕЗИДЕНТУ ПСЖ ПРОДОВЖИТИ КОНТРАКТ, АЛЕ ПОРУШИВ СВОЮ ОБІЦЯНКУ.
📰 ЕВЕРТОН ІЗ МИКОЛЕНКОМ ЗДОЛАВ НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ, ВІДІРВАВШИСЬ ВІД ЗОНИ ВИЛЬОТУ НА 5 ОЧОК.
💭На захист Рашфорда: власники клубу — шарлатани Глейзери, твій головний тренер — лисий шарлатан (хоч і репліка), а тобі дозволяють пропускати тренування ̶п̶і̶с̶л̶я̶ ̶н̶і̶ч̶н̶о̶г̶о̶ ̶б̶у̶х̶і̶ч̶а̶ ̶в̶ ̶к̶л̶у̶б̶і̶ через хворобу. Висновок: Маркус пройшов це життя.