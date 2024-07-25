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Валентин Рубчинський поділився своїми думками після гри з Іраком.

Півзахисник збірної України U-23 Валентин Рубчинський прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру Олімпійських ігор проти Іраку (1:2), у якому він відзначився голом.

"Приємно забити у такому матчі. Але радості сильної немає, бо ми програли. У грі, в якій мали перемагати, бо контролювали весь перший тайм, забили гол. Потім пропустили трохи неприємний гол, і команда відчула впевненість і почала нас тиснути. Так сталося, що ми програли цей матч.

Більше прибив перший гол, бо ми пропустили одразу, як забили, навіть не відчули цей смак перемоги. І так вийшло, що команда відчула більше впевненості, і нам уже було важче", — наводить слова Рубчинського Суспільне спорт.

Раніше своїми підсумками матчу з Іраком поділився головний тренер збірної Руслан Ротань.