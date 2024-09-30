Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (23.09.2024 — 29.09.2024).
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)
📰 РОДРІ ПОРВАВ "ХРЕСТИ" У МАТЧІ З АРСЕНАЛОМ ТА ВИБУВ ДО КІНЦЯ СЕЗОНУ.
🗣 Коли б'єш суперника його ж словами:
📰 НАПАДНИК ОРДАБАСИ АРТЕМ БЄСЄДІН ЗАЯВИВ, ЩО МРІЄ ЗНОВУ ОДЯГТИ СИНЬО-ЖОВТУ ФУТБОЛКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ: "Я ПОВЕРНУСЯ ДО ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ. ДЛЯ МЕНЕ ЦЕ ЦІЛЬ №1".
🗣 Крутий у вас нікнейм, Артеме!
🗣Як же ж добре, що проблема нарешті вирішена.
📰 ЗА ВЕРСІЄЮ СТАТИСТИЧНОГО ПОРТАЛУ OPTA, ШАНСИ ДИНАМО НА ПЕРЕМОГУ В ЛІЗІ ЄВРОПИ СКЛАДАЮТЬ 0,1%.
🗣 Ми краще зробимо нову таку)
🗣Вердикт експертної комісії читачів Football.ua на оцінку шансів Динамо від Opta наступний:
🗣Згадаємо нестаріючу класику?
📰 ПОКЕР КОУЛА ПАЛМЕРА ПРИНІС ЧЕЛСІ ПЕРЕМОГУ У РЕЗУЛЬТАТИВНОМУ МАТЧІ З БРАЙТОНОМ (4:2).